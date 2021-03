Mosca, accordo per produrre 200 mln dosi Sputnik in India

MOSCA, 19 MAR - Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha trovato un accordo con Stelis Biopharma per la produzione in India di 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19: lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti citando lo stesso Rdif. "Il Fondo russo per gli investimenti diretti e Stelis Biopharma annunciano un partenariato per la produzione e la fornitura di almeno 200 milioni di dosi del vaccino russo contro il covid Sputnik V che consentirà la vaccinazione di 100 milioni di persone", si legge nel comunicato ripreso da Ria Novosti. (ANSA).