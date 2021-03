Germania soddisfatta per 'chiarezza' Biden verso la Russia

BERLINO, 18 MAR - La Germania accoglie con favore "il linguaggio molto chiaro" usato dal presidente americano Joe Biden nei confronti della Russia, delle sue azioni in Siria e dei suoi tentativi di "influenzare le elezioni in Paesi terzi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Heiko Maas in una intervista a Deutsche Welle, aggiungendo tuttavia di non volere "commentare o valutare" il termine di "assassino" per il presidente russo Vladimir Putin con il quale Biden si è detto d'accordo durante un'intervista alla Abc. (ANSA).