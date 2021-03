The Handmaid's Tale, la /a serie in anteprima su TimVision

ROMA, 18 MAR - "The Handmaid's Tale" l'acclamata serie tv con Elisabeth Moss torna in anteprima esclusiva dal 29 aprile - a 24 ore dalla messa in onda in USA - con la quarta stagione su TimVision (su cui è disponibile anche la serie completa). Ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come "Il racconto dell'ancella" racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d'America sono caduti in favore della società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi in cui le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono in una sorta di schiavitù. La nuova stagione - che già dal primo trailer si preannuncia intensa e spettacolare - arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente, ed è attesissima. Nel cast, oltre alla Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, and Sam Jaeger. I produttori esecutivi della quarta stagione di Handmaid's Tale sono Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, John Weber, Frank Siracusa, Sheila Hockin, Kira Snyder and Yahlin Chang. La serie è prodotta da Mgm Television e distribuita a livello internazionale da Mgm. (ANSA).