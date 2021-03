Draghi, mai più persone fragili senza adeguata assistenza

ROMA, 18 MAR - "Questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera nazione. È anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato." Lo dice il premier Mario Draghi alla cerimonia per la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid, al Bosco della memoria a Bergamo. (ANSA).