Parigi: alle 18 la decisione di Macron sul lockdown

PARIGI, 18 MAR - Saranno il primo ministro Jean Castex e il ministro della Salute, Olivier Véran, ad annunciare alle 18 in conferenza stampa l'ormai sicura stretta sulle regole sanitarie nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, dove il tasso di incidenza dei contagi da Covid-19 ha superato quota 400 su 100.000 abitanti. Con gli ospedali che sono tornati ad affollarsi come in autunno, i reparti di rianimazione pieni e ieri 38.000 nuovi contagi in 24 ore (pur con tasso di positività fermo al 7,5%), nessun dubbio sulle intenzioni del governo, che per volere del presidente Emmanuel Macron ha fin qui evitato di chiudere la capitale per la terza volta. Fino all'ultimo, si apprende da fonti vicine all'Eliseo, si discuterà se sarà sufficiente un lockdown il sabato e domenica - come decretato già per la regione di Nizza e, a nord, per Dunkerque - o se si opterà direttamente per una chiusura generale. Si tratterà, in ogni caso, di un lockdown "soft" come quello di novembre, con le scuole aperte e un semplice "invito" a ricorrere al lavoro a distanza. (ANSA).