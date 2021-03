Covid: D'Incà, oggi giorno di dolore e di speranza

ROMA, 18 MAR - "Il 18 marzo è la data in cui onoreremo ogni anno il ricordo delle vittime covid. Giorno simbolo di dolore e di speranza, ricordo di persone care e della forza della vita. Memoria per sempre di coraggio e resilienza su cui stiamo costruendo il Paese da lasciare ai nostri figli". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. (ANSA).