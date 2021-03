Di Maio, alleanza Pd-M5S non sia solo elettorale

ROMA, 18 MAR - "Ho sempre lavorato bene con Letta, è una persona in cui ho molta fiducia. L'alleanza tra PD e M5S sarà rafforzata. Ma non deve essere solo elettorale, è necessario guardare ad orizzonti lontani per crescere insieme. Dobbiamo affrontare insieme le grandi questioni sociali. Letta e Giuseppe Conte troveranno spazio per il dialogo". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).