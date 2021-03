++ Spese pazze Liguria: assolto ex viceministro Rixi e altri ++

GENOVA, 18 MAR - L'ex viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi è stato assolto nell'appello per le cosiddette spese pazze quando era consigliere regionale in Liguria. Assolti tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. In primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi. Il processo riguardava le spese non ritenute congrue all'attività politica negli anni dal 2010 al 2012, quando era capogruppo regionale della Lega. L'accusa era di peculato e falso. (ANSA).