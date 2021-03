Ministro Gb, vaccini stanno salvando migliaia di vite

LONDRA, 17 MAR - I vaccini anti Covid in uso nel Regno Unito "stanno salvando migliaia di vite". Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, incoraggiando tutti a rispondere alle convocazioni e citando un nuovo studio condotto in Inghilterra su milioni di persone che indica una media dell'80% di riduzione del rischio di ricovero fra chi ha ricevuto una sola dose (AstraZeneca o Pfizer) e dell'85% del rischio di morte. Inoltre risulta che il 90% degli ultrasettantenni ha sviluppato gli anticorpi e un calo verificato d'almeno 35% dei rischi di contagio per chi vive con persone vaccinate: conferma di un'efficacia anche contro la trasmissibilità. (ANSA).