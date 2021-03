Ok definitivo a ddl per giornata vittime del Covid

ROMA, 17 MAR - E' stato approvato all'unanimità il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale per le vittime del Covid, che verrà celebrata ogni anno il 18 marzo. Così ha votato la commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, dopo aver ottenuto il parere favorevole della commissione Bilancio su un emendamento 'tecnico', ultimo step prima dell'ok definitivo. Il passaggio alla sede deliberante era stato chiesto ieri alla conferenza dei capigruppo per 'bypassare' di fatto l'esame in Aula. (ANSA).