Covid: saturi posti letto in reparti del Cosentino

COSENZA, 17 MAR - Posti letto per pazienti Covid praticamente tutti occupati in area medica a Cosenza e in provincia. Per quanto riguarda quelli gestiti dall'Azienda sanitaria provinciale, su 50 posti suddivisi tra Rossano, Cetraro e Acri, 48 sono già occupati. Per questo motivo l'Asp sta accelerando l'attivazione a Rossano di ulteriori 22 posti che non saranno però disponibili prima della prossima settimana. L'Azienda ospedaliera di Cosenza, invece, attualmente dispone di 66 posti letto Covid, 50 in reparto (tutti occupati) e 13 in terapia intensiva, 11 dei quali occupati. Intanto, al momento ci sono sei persone positive al coronavirus in Pronto soccorso in attesa di essere allocate in reparto. Non sono ancora operativi i nuovi 12 posti letto di terapia intensiva nell'ospedale dell'Annunziata, annunciati da qualche giorno, a causa di una carenza di personale medico e infermieristico che riguarda sia l'Asp che l'AO. A dare sollievo alla situazione di emergenza potrebbe essere la struttura ospedaliera di Rogliano dove ci sono 16 posti letto pronti ma inutilizzati proprio a causa della mancanza di personale sanitario e OSS. (ANSA).