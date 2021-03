Coppa America, Sirena: 'Grazie, ma nello sport vince uno solo'

ROMA, 17 MAR - "Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre!!! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde!!! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui!!! Grazie, grazie, grazie". Così Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, sul proprio account di Instagram, dopo la sconfitta nella finale della 36/a America's Cup di vela contro New Zealand. (ANSA).