Coppa America, Spithill: "Luna Rossa è stata ineccepibile"

ROMA, 17 MAR - "Luna Rossa ha una squadra davvero incredibile. Tutta la campagna per la Coppa America è stata fantastica, i ragazzi sono stati instancabili. Ineccepibili. E' stata una delle esperienze più divertenti per me. Bello far parte della squadra italiana, ma New Zealand ha creato una barca fantastica". Lo ha detto James Spithill, timoniere australiano di Luna Rossa, commentando il verdetto della finale di Auckland. "Il futuro? Vedremo. Intanto andiamo a terra, abbracciamo le famiglie, gli amici, i fan, andremo a berci una birra con i 'kiwi' e ci congratuleremo con loro. E' stato bello essere qui. Grazie Italia", ha concluso. (ANSA).