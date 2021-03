Coppa America, Bruni: "Grazie Italia, ci riproveremo"

ROMA, 17 MAR - "E' stata davvero un'esperienza fantastica, complimenti a New Zealand per il lavoro eccezionale. Complimenti anche a noi: abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Siamo stati un po' sfortunati negli ultimi giorni, ma abbiamo svolto un ottimo lavoro. Questa non è una fine, Bertelli e Luna Rossa ci riproveranno. Sono felice per questa esperienza. Grazie Italia per il supporto". E' il commento a caldo di Francesco Bruni, ancora a bordo, timoniere di Luna Rossa dopo la sconfitta nell finale della 36/a America's Cup di vela. (ANSA).