Alitalia: governo, passi avanti, Ita operativa prima possibile

ROMA, 16 MAR - Oggi in videoconferenza il secondo incontro sul dossier Alitalia tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Durante il colloquio, "cordiale e costruttivo", le parti hanno riconosciuto "i progressi" compiuti sul piano industriale di Ita Spa e hanno ribadito la volontà comune di giungere alla definizione di "una soluzione equilibrata in tempi brevi". Lo spiegano in una nota congiunta i tre ministeri. "L'obiettivo, che richiede una forte accelerazione nei lavori ed un approccio pragmatico, continua ad essere quello di far diventare Ita Spa operativa il prima possibile, anche in vista della stagione estiva", viene sottolineato nella nota. In questi giorni "proseguiranno i lavori dei tecnici" dei rispettivi ministeri con quelli della Commissione mentre il prossimo appuntamento dei Ministri con la Commissaria Vestager si terrà la prossima settimana. (ANSA).