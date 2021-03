Stefani, Governo dia massimo supporto a testo su caregiver

ROMA, 16 MAR - "Vi è il tema, che so essere fortemente sentito dal Parlamento, del Caregiver. Presso la XI Commissione del Senato sono state depositate numerose proposte di legge ed è all'esame una proposta di testo unificato. Trattandosi di un tema che trova concordi tutte le forze politiche, quantomeno sulla necessità di istituzionalizzare tale figura, ritengo che sia importante che il Governo dia il massimo supporto al Parlamento nella elaborazione di un testo che sia quanto più possibile condiviso". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Erika Stefani durante l'audizione in commissione Affari Sociali spiegando che Disability Card, Cude (contrassegno Unificato dei Disabili Europe) e riforma della legge "Dopo di Noi" sono i tre obiettivi che intende perseguire nel corso dell'anno. "Con gli uffici del Mef stiamo lavorando - ha aggiunto - affinché venga emanato al più presto il decreto attuativo dell'articolo 29-bis del cd "Decreto Semplificazione" (DL n. 76 del 2020), con il quale si prevedono agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità". (ANSA).