Roma: Gualtieri pronto a candidarsi sindaco

ROMA, 16 MAR - Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito Democratico. Al momento i vertici romani del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l'ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta (ANSA).