Spagna: sondaggio, socialisti crescono, giù il PP

MADRID, 16 MAR - Il Partito Socialista — formazione leader della coalizione di governo in Spagna— cresce; il Partito Popolare —suo rivale storico— vede ridursi l'appoggio a proprio favore e sente sempre di più il fiato sul collo dell'estrema destra di Vox: sono questi i risultati dell'ultimo sondaggio elettorale nazionale del Centro delle Ricerche Sociologiche spagnolo (Cis), un organismo pubblico. Se si votasse adesso, il partito del premier Pedro Sánchez otterrebbe il 31.3% dei voti, un 3.3% in più rispetto alle ultime elezioni generali di novembre 2019, secondo il Cis. I popolari, invece, prenderebbe un 2,9% in meno (nel 2019 ottenne il 20,8%). Vox manterrebbe gli stessi voti di poco più di un anno fa, un 15%. Mentre Unidas Podemos, l'altro partito della coalizione di governo, vedrebbe ridursi i consensi a proprio favore dal 12,8% al 9,6%. Ciudadanos, formazione liberale, crescerebbe dal 6,8% al 9,5%. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 3.820 persone, intervistate tra il 1 e l'11 marzo. Un giorno prima della chiusura, è iniziata una serie di scossoni politici inaspettati che hanno coinvolto tutti i principali partiti: la convocazione di elezioni anticipate nella Comunità di Madrid (annunciate il 10 marzo), la decisione del leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, di lasciare la vicepresidenza del governo per candidarsi in questa regione —comunicata ieri— e la grave crisi scoppiata all'interno di Ciudadanos nell'ultima settimana sono state finora le notizie di maggior trascendenza nazionale. (ANSA).