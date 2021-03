Amendola, dall' Ue un sostegno senza precedenti all'Italia

ROMA, 16 MAR - "La solidarietà europea non si ferma. Dal fondo SURE arrivano altri 3,9 miliardi a protezione dei lavoratori e delle imprese italiane. Siamo a un totale di 24,8 miliardi, un sostengo senza precedenti". Lo scrive su twitter il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, commentando l'annuncio della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sui nuovi fondi destinati all'Italia. #StrongerTogether è l'hashtag che usa Amendola per chiudere il post. (ANSA).