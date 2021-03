Moro:Casellati,unità politica e sociale difese Stato diritto

ROMA, 16 MAR - "L'agguato in Via Fani è stato uno dei momenti più drammatici della nostra storia repubblicana. Il ricordo di quel tragico 16 marzo del 1978 e il sacrificio degli uomini della scorta del Presidente Aldo Moro sono ancora vivi nella memoria collettiva del Paese. Così come vivo è l'esempio della coesione e dell'unità d'intenti che forze politiche e società civile seppero mettere in campo, in quegli anni bui, per difendere lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del 43esimo anniversario della strage di via Fani e del sequestro di Aldo Moro. (ANSA).