Michelle Obama su intervista Meghan, 'spero nel perdono'

ROMA, 16 MAR - "Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia". Lo ha detto l'ex first Lady Michelle Obama al programma Access Hollywood a proposito dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. "Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della famiglia, prego che si arrivi al perdono e che ci sia chiarezza e amore e tutto si risolva a un certo punto. Perche' non c'è niente di più importante della famiglia", ha detto Michelle. (ANSA).