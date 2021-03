Inps: pronti con nostri medici per campagna vaccinale

ROMA, 16 MAR - L'Inps dà la disponibilità ad utilizzare i propri medici nella campagna vaccinale. Lo si legge in una nota. L'Inps ribadisce in una nota la "disponibilità al coinvolgimento dei propri medici per contribuire alla campagna vaccinale del Governo. Una disponibilità da considerarsi già implicita nella propria natura di ente pubblico al servizio del Paese, ma certamente ancor più necessaria in una fase in cui la priorità è supportare con ogni mezzo la difesa della salute dei cittadini. Inoltre, qualora il Governo lo ritenesse opportuno, l'Inps come datore di lavoro potrebbe far operare le vaccinazioni al personale con i propri medici". (ANSA).