Dl sostegni: D'Incà, arriva in settimana, scostamento 32 mld

ROMA, 16 MAR - "All'interno di questa settimana arriverà il Decreto Sostegni, un pacchetto importante che si baserà su uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro. Sommato alla legge di Bilancio e agli altri scostamenti raggiungiamo la cifra di quasi 200 miliardi in un anno, stanziati dal nostro Paese per la propria economia". Così a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "All'interno - ha detto - abbiamo ulteriori risorse per la cassa integrazione, risorse a fondo perduto per le imprese. Il Decreto Sostegni insieme al piano vaccinale e il Recovery Plan sono la basi per poter uscire più forti da questa situazione. Dobbiamo assolutamente mettere a terra queste risorse per dare sostegno alle nostre famiglie. Nel decreto, ha aggiunto poi, vi sono anche "ulteriori risorse per i vaccini e la sanità in generale, sulle cifre ci sono delle valutazioni in corso". (ANSA).