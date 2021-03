Ius Soli: Salvini, Letta? Forse vuol far cadere il Governo

NAPOLI, 15 MAR - " Solo un marziano, solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con le scuole chiuse, gli asili chiusi, le università chiuse, le fabbriche in difficoltà e gli italiani che hanno problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla proposta di Enrico Letta. "Se è stata una caduta di stile lo dica noi siamo al governo per fare le cose serie e lo Ius Soli non è una cosa seria. Ricordo al distratto parigino Letta che l'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanza. Se parla di Ius Soli vuol dire che vuole far cadere questo governo" (ANSA).