Vaccini: Ema, ok a nuovi impianti AstraZeneca entro marzo

BRUXELLES, 15 MAR - "Stiamo lavorando per accelerare l'autorizzazione di nuovi siti di produzione per AstraZeneca entro il mese in modo da aumentare le forniture in tutta l'Ue". Lo ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia sui vaccini dell'Ema, nel corso di un'audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo. (ANSA).