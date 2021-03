Italia corre agli Oscar con Pausini e Pinocchio

NEW YORK, 15 MAR - L'Italia corre agli Oscar con Laura Pausini e il "Pinocchio" di Matteo Garrone. "Io Si", che la Pausini ha interpretato in "La Vita davanti a Se" di Edoardo Ponti con Sophia Loren e' entrata nella cinquina delle migliori canzoni originali, mentre il film di Garrone sul burattino di Collodi ha ottenuto la nomination per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il make up di Mark Coulier, il britannico due volte premio Oscar per "Iron Lady" e "The Grand Budapest Hotel". Delusione invece per "Notturno": il film di Rosi era entrato nella shortlist dei migliori documentari ma e' rimasto fuori dalle nomination che hanno invece tenuto in gara "Collective", "Crip Camp", "The Mole Agent", "My Octopus Teacher" e "Time". (ANSA).