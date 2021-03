Covid: D'Incà, attacco a Iss ignobile, è attacco a tutti noi

ROMA, 15 MAR - "L'attacco subito dall' @istsupsan è un attacco a chi in questo momento sta combattendo contro il virus per salvare vite. Un attacco a tutti noi. Un gesto vile e inaccettabile in una società civile. Auspico che si identifichino e puniscano i responsabili quanto prima". Lo scrive in un twet il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. (ANSA).