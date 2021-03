Pd: Fratoianni,spero presto incontro,a destra c'è coalizione

ROMA, 15 MAR - "Rinnovo gli auguri ad Enrico Letta di buon lavoro. Condivido quello che ho detto ieri sullo Ius Soli, anche se penso che questo governo e questo Parlamento con questa maggioranza difficilmente potrà portarlo a casa. In ogni caso se qualcuno in Parlamento proporrà di votare un provvedimento come questo il nostro voto in tutta evidenza a prescindere dal ruolo di opposizione ci sarà. E sarà un voto convinto." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà. "Ho anche apprezzato - prosegue il leader di SI - il riferimento alla necessità di una coalizione di centrosinistra perché io penso, e lo ho detto anche quando ho annunciato il mio voto contrario al governo Draghi con ragioni che rivendico e che discendono da un giudizio sulla possibilità o meno di governare insieme a forze politiche non solo diverse ma che sono alternative su questioni fondamentali. Anche quando ho detto no a questa maggioranza ho sempre rimarcato il fatto della necessità che la strada di quell'alleanza di PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra è la strada maestra su cui investire con grande determinazione" "Il nuovo segretario del Pd Letta farà tutti gli incontri che ritiene utili, spero di incontrarlo presto, per discutere di quali sono i contenuti e le proposte su cui si costruisce la coalizione. Ecco la coalizione, l'alternativa alla destra non può essere solo un'evocazione. La destra è oggi una coalizione fatta di idee, valori e programmi comuni che io non condivido ma di cui riconosco un'omogeneità. A destra hanno un'idea comune, hanno un'idea di Paese. Ora bisogna costruirla anche da questo lato: ecco perché nel suo ragionamento Rosi Bindi questa mattina, a cui occorrerebbe fare almeno 90 minuti di applausi, ha molta ragione quando dice che c'è un problema di identità, di visione di quale Paese. Ora bisogna scegliere - conclude Fratoianni - quali sono le priorità, da che parte stare se dalla parte degli esclusi e degli umili oppure no." (ANSA).