Investimento in A/14, un morto nel chietino

CHIETI, 15 MAR - Un uomo di 46 anni di S.Severo (Foggia) è morto questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona, nel territorio di Francavilla al mare (Chieti). L'incidente, come riferisce la società Autostrade, ha visto coinvolto un mezzo pesante. Secondo quanto apprende l'ANSA la vittima è stata investita dopo aver prestato aiuto ad un mezzo in avaria.Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, il 118 di CHIETI, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico avviene su una sola corsia e si registra un chilometro di coda in direzione Ancona. (ANSA).