Covid: zona rossa 'spegne' Torino, poche persone per strade

TORINO, 15 MAR - La zona rossa 'spegne' Torino. Il traffico nel capoluogo piemontese è ridotto al minimo, autobus e tram sono semivuoti e per le vie del centro si notano pochi passanti. Qualche presenza in più nella zona di Porta Palazzo, dove da oggi il mercato più grande d'Europa è ridotto ai soli banchi alimentari. "Chiuso per zona rossa", si legge sulle vetrine di tanti negozi; aperti solo quelli di prima necessità, i vigili urbani controllano le poche auto per le strade. (ANSA).