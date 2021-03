Pd: Bonafè, proposto a Letta candidarsi suppletive a Siena

SIENA, 15 MAR - Al neo segretario del Pd Enrico Letta "ho chiesto di candidarsi" alle suppletive per la Camera nel seggio di Siena, lasciato libero da Pier Carlo Padoan, per noi sarebbe un onore". A dirlo, come riporta oggi Il Tirreno, la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè. "Se mi candiderò per il seggio di Siena? Non abbiamo ancora parlato di queste cose - ha detto ieri Letta -: ma io ho già annunciato che da segretario del Pd rinuncio a tutti gli incarichi retribuiti che perché credo nella moralità in politica. La gente deve sapere che non ho alcun provento da nessuna parte. Anche per questo devo rivedere tutto...". (ANSA).