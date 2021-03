Vaccini: Ronzulli (Fi), siano obbligatori per i sanitari

ROMA, 15 MAR - "Prima ci vacciniamo tutti prima possiamo tornare alla normalità e finalmente c'è un piano vaccinale all'altezza della situazione e dell'esigenza di un'immunizzazione di massa in tempi rapidi. Personalmente sono favorevole all'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario, anche se al momento non è ancora prevista, perché la libertà di ciascuno di questi operatori finisce dove inizia quella dei pazienti a non infettarsi. Se si sceglie questa professione, che davanti a questa sfida richiede responsabilità, chi tra medici e infermieri non vuole vaccinarsi non dovrebbe lavorare". Lo ha detto Licia Ronzulli di Forza Italia ad Agorà su Rai 3. (ANSA).