Cina: vola produzione industriale gennaio-febbraio, +35,1%

PECHINO, 15 MAR - La produzione industriale in Cina balza del 35,1% annuo nel primo bimestre del 2021, dopo il +7,3% di dicembre e a fronte di un consensus degli analisti fissato a +30%, confrontandosi tuttavia con un gennaio-febbraio 2020 caratterizzato dal blocco delle attività nel mezzo della crisi legata al Covid-19. Il dato, in base a quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica, conferma il trend di ripresa dell'economia dalla pandemia, evidenziando settori in forte avanzata come produzione mineraria (+17,5% da +4,9% di dicembre), utility (+19,8% da +6,1%) e manifatturiero (+39,5% da +7,7%). (ANSA).