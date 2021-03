++ Coppa America: New Zealand vince gara 7 e si porta sul 4-3 ++

ROMA, 15 MAR - New Zealand ha vinto gara 7 della finale della 36/a America's Cup di vela e si è portata sul 4-3 sugli sfidanti di Luna Rossa. Nel campo di regata della baia di Hauraki, ad Auckland, la barca italiana è stata protagonista di una buona partenza, poi però i 'kiwi' hanno sorpassato (ed è la prima volta dall'inizio della serie), ribaltando la situazione. Il vantaggio dei neozelandesi è lievitato e l'equipaggio italiano è stato costretto ad arrendersi. Di 58" sulla linea d'arrivo il ritardo accusato dall'AC75 targato Prada-Pirelli, che adesso dovrà puntare tutto su gara 8 per riportare la serie in parità. Determinante il 'Gate 2'. (ANSA).