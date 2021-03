Grammy: Folklore di Taylor Swift è l'album dell'anno

NEW YORK, 14 MAR - Folklore di Taylor Swift è l'album dell'anno. L'artista è la prima donna ad aver vinto ai Grammy nella categoria per la terza volta eguagliando primati appartenuti a Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Precedentemente aveva vinto nel 2008 con 'Fearless' e nel 2014 con '1989'. Ma la regina della cerimonia è stata Beyoncé , che ha battuto il record del totale dei premi collezionati ai Grammy conquistandone finora 28, uno in più della violinista Alison Krauss che deteneva il primato con 27 premi. Finora Beyoncé ha vinto alla 63/a edizione il premio per il miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con 'Savage' insieme a Megan Thee Stallion e quello per la 'migliore performance R&B' con 'Black Parade'. (ANSA).