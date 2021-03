Usa: De Blasio, io governatore Ny? per ora combatto Covid

NEW YORK, 14 MAR - "Ora sono concentrato nella lotta al Covid e nel riaprire le scuole". Così il sindaco di New York, Bill de Blasio, risponde a chi gli chiede se intende candidarsi a governatore dello stato di New York. Una risposta che non esclude in modo secco l'ipotesi, aleggiata da più parti nei giorni scorsi alla luce delle difficoltà di Andrew Cuomo. Secondo indiscrezioni, de Blasio starebbe considerando seriamente la possibilità. (ANSA).