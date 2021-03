Covid: Marche, 616 positivi in 24h e 177 casi da antigenici

ANCONA, 14 MAR - E' calato in maniera sensibile il numero di positivi nelle Marche in 24ore seppure a fronte di consistente calo di tamponi molecolari: ne sono stati rilevati 616 (dopo i mille di ieri). Il totale dei tamponi è di 5.998 (6.648 il 13/3); le nuove diagnosi 3.628 (3.781 il giorno precedente) tra cui 1.481 test nello screening con percorso antigenico (947 il giorno precedente); nel percorso guariti 2.370 e il "rapporto positivi testati al 17%". Nel Percorso Antigenico, riferisce ancora il Servizio Sanità della Regione, 177 positivi (da sottoporre a molecolare) sui 1.481 test; "rapporto positivi/testati al 12%". Più bassa, nell'ultima giornata, la percentuale di casi in provincia di Ancona (229, circa 37% sul totale dei casi); seguono Pesaro Urbino (135), Macerata (125), Ascoli Piceno (59), Fermo (38) e 30 fuori regione. Calo rilevante anche di sintomatici (71 contro i 101 di ieri). Tra i casi ci sono contatti in setting domestico (125), contatti stretti di positivi (223), in setting lavorativo (13), in setting assistenziale (1), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6), screening percorso sanitario (3). Per altri 174 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. (ANSA).