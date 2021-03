Anpi, asportata targa Pinelli, Comune Milano la rimetta

MILANO, 14 MAR - "E' stata asportata la targa dedicata dal Comune di Milano l'11 dicembre 2019 a Giuseppe Pinelli, nella ricorrenza del 50° anniversario della sua tragica fine e della strage neofascista di piazza Fontana": a denunciarlo è il presidente provinciale dell'Anpi Roberto Cenati che chiede a Palazzo Marino di rimettere la stele in memoria dell'anarchico che definisce "la diciottesima vittima della strage di piazza Fontana". " Soltanto un mese dopo l'inaugurazione, la targa era stata vergognosamente danneggiata - ha ricordato Cenati -. L'inqualificabile gesto si inquadra in una serie di vandalizzazioni compiute a Milano ai danni di lapidi dedicate a partigiani e deportati politici. Chiediamo alle autorità la massima vigilanza e al Comune di Milano di ripristinare la targa in memoria di Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, partigiano, diciottesima vittima della strage di piazza Fontana". "A Licia, Claudia e Silvia Pinelli - conclude Cenati -va la nostra affettuosa solidarietà". (ANSA).