Usa, basta persecuzioni voci indipendenti in Russia

NEW YORK, 13 MAR - "Chiediamo la fine della persecuzione di voci indipendenti" in Russia. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken riferendosi al fermo di 200 gli attivisti e i politici d'opposizione in Russia "su basi dubbie". Ieri 200 persone sono state fermate al Forum dei consiglieri municipali indipendenti nell'hotel Izmailovo di Mosca. Il ministero dell'Interno russo ha accusato i partecipanti al forum di aver violato le norme anti-Covid e ha sottolineato che all'evento erano presenti "i membri di una organizzazione le cui attività sono considerate indesiderate in territorio russo". (ANSA).