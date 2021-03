Usa: Trump torna in pubblico, a raccolta fondi per cani

NEW YORK, 13 MAR - Donald Trump riappare in pubblico. A sorpresa si presenta a una raccolta fondi per un'associazione per i cani a Mar-a-Lago, la Big Dog Ranch Rescue. "Ero da queste parti o sentito delle voci e mi sono chiesto cosa stava succedendo", dice Trump dal palco lodando la nuora Lara Trump, la moglie di Eric Trump, presente all'incontro. "Ti candidi per il Senato?", le chiede l'ex presidente riferendosi alle indiscrezioni su una sua possibile candidatura in North Carolina. Poi prosegue plaudendo al lavoro dell'associazione: "sono con voi al 100%". L'associazione Big Dog Ranch Rescue è legata a Lara Trump e , secondo indiscrezioni, avrebbe speso quasi 2 milioni dollari nelle proprietà di Trump negli ultimi sette anni per organizzare eventi. Lara Trump è presidente dell'associazione per gli eventi di beneficienza dal 2018. (ANSA).