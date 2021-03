Bimba cade in grotta in un pozzo di 15 metri, salvata

SOLAGNA, 13 MAR - Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo questo pomeriggio una bambina di 4 anni che era caduta dentro un un pozzo profondo 15 metri, in una galleria della Grande Guerra, sul Monte Grappa. Con la famiglia, padre, madre e 4 bambini, era in passeggiata lungo la strada delle Penise. Incuriosita da una grotta che portava ad una trincea, la famiglia è entrata nella galleria, un tunnel di una cinquantina di metri che termina in un pozzo, profondo 15. Nell'oscurità la bimba non si è accorta dell'apertura e vi è caduta dentro. E' stata salvata dal Soccorso alpino. I primi accertamenti medici avrebbero riscontrato sulla piccola solo un trauma al mento e ad un polso. (ANSA).