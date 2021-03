A Milano cena al ristorante con camerieri, tutti multati

MILANO, 13 MAR - Erano in 14 seduti a tavola a farsi servire la cena da tre camerieri ieri sera in un ristorante di via Romagnosi, nel centro di Milano, a pochi metri dalla Scala quando è arrivata la polizia che ha multato il proprietario e chiuso il locale cinque giorni. Nella sola giornata di ieri sono state oltre mille i controlli con interventi per far mantenere alle persone la distanza sociale alle Colonne di San Lorenzo, in Darsena e a Brera, alcuni cioè dei luoghi simbolo della Movida. (ANSA).