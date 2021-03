Covid: Torino; affollati centro, parchi e mercati rionali

TORINO, 13 MAR - Con le seconde case vietate dall'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente Cirio, molti torinesi hanno oggi invaso i parchi cittadini ma anche il centro e i mercati rionali, in una giornata pienamente primaverile. Nell'ultimo giorno in fascia arancione, Via Roma e via Garibaldi, nel cuore della città, erano piene di gente, in particolare davanti ai negozi di abbigliamento che da lunedì saranno chiusi. In molti anche in coda agli hotspot dei tamponi rapidi allestiti in gazebo davanti alle farmacie di piazza San Carlo e via Roma. Folla di clienti ai mercati, attirati dai prezzi stracciati, anche di merce primaverile-estiva, in vista dello stop per tutte le attività commerciali non considerate essenziali. Assembramenti nei giardini e nelle aree come il piazzale Valdo Fusi. Anche questo sabato sono tanti i giovani, soprattutto amanti dello skateboard, che si sono dati appuntamento per giocare o per prendere il sole o consumare gli aperitivi da asporto sulle collinette che fanno da cornice al piazzale. Molti senza indossare la mascherina. Affollato anche il parco 'Cavalieri di Vittorio Veneto', vicino allo Stadio Olimpico e al PalaAlpitour: molti ragazzi hanno sfidato il divieto giocando a basket sul campetto all'aperto, prati e panchine occupati da gruppetti di persone di tutte le età. Molto frequentato anche il chiosco del bar della piazza. (ANSA).