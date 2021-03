Maltempo: in arrivo venti di burrasca e temperature in calo

ROMA, 13 MAR - Una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà maltempo sull'Italia già dalle prossime ore, con una marcata intensificazione dei venti dai quadranti ed un abbassamento delle temperature. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Valle d'Aosta, in estensione a Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, interessando in particolar modo i settori costieri e i rilievi appenninici; dal mattino di domani i venti interesseranno Lazio, Abruzzo e Campania, specie sui settori costieri e montuosi; attesi, inoltre, dal primo pomeriggio di domani, venti da forti a burrasca anche su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali su gran parte dell'Umbria, per rischio idrogeologico sull'Abruzzo occidentale e per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia. (ANSA).