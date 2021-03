Incendi: donna muore in camera da letto nel Pratese

PRATO, 13 MAR - Una donna di 67 anni è morta nelle fiamme di un rogo scoppiato nella sua camera da letto la notte scorsa. Lo si apprende dai vigili del Fuoco di Prato, intervenuti attorno all'1 di notte in via Vitali, a Vaiano (Prato), subito dopo i sanitari del 118, che a loro volta erano stati allertati dai vicini di casa della donna i quali si erano accorti che qualcosa non andava. I paramedici hanno tentato di spegnere le fiamme senza successo. Quando la squadra dei vigili del Fuoco ci è riuscita, la donna era già morta. Il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione della salma. Accertamenti dei vigili del fuoco sono in corso per stabilire la causa, che parrebbe essere stata accidentale. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).