Vaccini: palestra Cus Torino hotspot, mille dosi al giorno

TORINO, 13 MAR - L'impianto sportivo del Cus Torino di via Artom diventa da domani un centro vaccinale. Nei circa mille metri quadrati della struttura, messa a disposizione in comodato gratuito all'Asl Città di Torino, si stanno ultimando in queste ore i lavori di allestimento dei locali. Diciassette box vaccinali, per una capienza che, a regime, permetterà la somministrazione di oltre 1.000 vaccini al giorno. Il Centro Universitario Sportivo di Torino mette a disposizione anche i propri volontari per le attività di accoglienza; collaboreranno con il personale dell'Asl impegnato nella campagna vaccinale. (ANSA).