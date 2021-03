Coppa America: partita gara 6, bene al via New Zealand

ROMA, 13 MAR - E' partita la sesta regata della finale di Coppa America di vela. Team New Zealand è partito meglio di Luna Rossa, prendendo subito un distacco di circa 200 metri. Il vento al momento è a 9 nodi, uno in più rispetto alla gara precedente. Luna Rossa entra da sinistra in questa Gara 6, e avrà il vantaggio di dover compiere una manovra in meno dei rivali. Luna Rossa e il Team New Zealand si affrontano per la seconda volta oggi. Nella sfida per la Coppa America, l'imbarcazione italiana conduce per 3-2. (ANSA).