Coppa America: al via gara 5, parte bene Luna Rossa

ROMA, 13 MAR - E' partita con il via di gara 5 la terza giornata di regate nella finale di America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand in corso nella baia di Auckland. Si riparte dal 2-2 maturato ieri dopo la seconda giornata di regate. Oggi è una bella giornata di sole, le previsioni dicono che il vento sarà meno variabile rispetto a ieri, tra i 7 e 10 nodi da Nord-Est con punte fino a 11-12 nodi. Parte benissimo Luna Rossa, subito in testa. Anche oggi sono in programma due regate, gara 5 e gara 6. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette. (ANSA).