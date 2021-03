Contro furti sabbia campagna pubblicitaria con testimonial

CAGLIARI, 12 MAR - Presto contro i furti di sabbia e di conchiglie dalle spiagge della Sardegna potrebbe arrivare una campagna pubblicitaria ad hoc. Lo ha annunciato Roberto Chiara, direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Toscana, Sardegna e Umbria a margine del bilancio dei controlli svolti in un anno nell'Isola. "È un fenomeno che seguiamo con attenzione - spiega - lo dimostrano i sequestri che abbiamo portato a termine negli ultimi dodici mesi". Nel corso delle ispezioni nei porti e aeroporti sardi sono stati sequestrati 70 chili di ciottoli e 12 di sabbia e conchiglie, oltre ad altri oggetti prelevati dalle spiagge. "Spesso i turisti o chi visita la Sardegna non conosce la legge regionale e i divieti - sottolinea Chiara - altri invece vogliono portarsi a casa un souvenir. Noi stiamo portando avanti un progetto per realizzare una campagna pubblicitaria, come quella realizzata dall'Agenzia della Dogane per i giocattoli, che coinvolga alcuni testimonial per far conoscere a tutti quali sono le regole da rispettare. Stiamo preparando un format - annuncia - che poi proporremo alla Regione. L'idea è quella di far partire la campagna prima dell'estate". (ANSA).