Pd: Zingaretti, mettere da parte liti e rischio implosione

ROMA, 12 MAR - "Sono contento che Enrico Letta abbia sciolto la riserva in positivo. Le sue mi sembrano parole molto sagge e molto giuste. È un primo passo, ma nella direzione giusta: ripartire dalle idee, dai contenuti, dai valori del Pd, e la richiesta è di farlo in piena trasparenza. In parte era quello che mi auspicavo accadesse: mettere da parte polemiche, liti e rischio di implosione e rilanciare la funzione del Pd, che continuo a credere sarà fondamentale". Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).